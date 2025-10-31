Zangrillo, avviato iter per rinnovi contrattuali Pa 2025-27

Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha trasmesso oggi all'Aran l'atto di indirizzo quadro per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego relativi al triennio 2025-2027, atto propedeutico all'avvio delle trattative sindacali per tutti i comparti e le aree dirigenziali. Lo si legge in una nota. "Con l'invio di questo atto - dichiara Zangrillo - diamo concretezza all'impegno che il governo ha assunto: garantire la continuità contrattuale e avviare tempestivamente i rinnovi per il nuovo triennio, evitando i ritardi che in passato hanno indebolito il potere d'acquisto dei dipendenti pubblici".

Il documento, predisposto in accordo con i comitati di settore e in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, definisce la cornice negoziale generale per la contrattazione collettiva del prossimo triennio. Per la prima volta - puntualizza la nota -, l'atto viene adottato all'inizio del periodo contrattuale, grazie alle risorse già stanziate nella legge di bilancio 2025, che coprono non solo il triennio 2025-2027, ma anche quello successivo 2028-2030.