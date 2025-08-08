Zangrillo, autorizzate 9.300 nuove assunzioni nella P.A

Via libera al reclutamento e all'assunzione a tempo indeterminato di 9.300 unità di personale destinate a 33 amministrazioni, con un onere complessivo di circa 300 milioni. Lo fa sapere il ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo parlando di "risultato importante che consente di contribuire alla riduzione dell'arretrato di fabbisogni e di rispondere in maniera più efficace alle esigenze organizzative delle amministrazioni". Le amministrazioni coinvolte sono Ministeri, Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzie, enti pubblici non economici ed enti parco nazionali.