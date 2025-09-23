Zangrillo, arriva portale Italia semplice

A fine settembre sarà disponibile il portale Italia semplice, portale del ministero della Pubblica amministrazione per informare imprese e cittadini sulle procedure di semplificazione già operative. Questo portale - ha spiegato il ministro, Paolo Zangrillo in una intervista a Urania Tv - "consentirà a cittadini e imprese attraverso qualche semplice clic di avere disponibilità di tutte le semplificazioni realizzate. E' organizzato per comparti, artigianato, industria, ambiente, commercio energia rinnovabile. Ci saranno spiegazioni sulla normativa previgente e la nuova disciplina. E' uno strumento agile - ha detto - che rende trasparente una attività complessa". Zangrillo ha sottolineato che ad ora le procedure di semplificazione approvate sono state 300 e di queste 261 sono già state approvate dall'Ue.