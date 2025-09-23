Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
ParacetamoloIlaria SalisDroni Copenaghen OsloMaltempo IschiaJimmy Kimmel
Acquista il giornale
Ultima oraZangrillo, arriva portale Italia semplice
23 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Zangrillo, arriva portale Italia semplice

Zangrillo, arriva portale Italia semplice

Approvate 300 procedure semplificazione, 261 già approvate da Ue

Approvate 300 procedure semplificazione, 261 già approvate da Ue

Approvate 300 procedure semplificazione, 261 già approvate da Ue

A fine settembre sarà disponibile il portale Italia semplice, portale del ministero della Pubblica amministrazione per informare imprese e cittadini sulle procedure di semplificazione già operative. Questo portale - ha spiegato il ministro, Paolo Zangrillo in una intervista a Urania Tv - "consentirà a cittadini e imprese attraverso qualche semplice clic di avere disponibilità di tutte le semplificazioni realizzate. E' organizzato per comparti, artigianato, industria, ambiente, commercio energia rinnovabile. Ci saranno spiegazioni sulla normativa previgente e la nuova disciplina. E' uno strumento agile - ha detto - che rende trasparente una attività complessa". Zangrillo ha sottolineato che ad ora le procedure di semplificazione approvate sono state 300 e di queste 261 sono già state approvate dall'Ue.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Paolo Zangrillo