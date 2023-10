Zafarana, Eni è un'azienda che si fa amare a prima vista

"Eni è una realtà aziendale che si fa amare a prima vista come è accaduto a me, presidente del suo Consiglio di amministrazione da 5 mesi soltanto". Così il presidente di Eni, Giuseppe Zafarana, in occasione della celebrazione dei 70 anni del gruppo energetico nella sede del gazometro a Roma alla presenza, tra gli altri, del presidente del Senato Ignazio La Russa e di alcuni ministri. "Si fa amare, in primo luogo, per l'affascinante, nobile, ed emozionante missione che è chiamata ad espletare come impresa dell'energia, l'ambito industriale che, più di ogni altro, ha promosso, sostenuto e accompagnato, nel corso della storia, il progresso dell'umanità e che ora, e domani più che mai, con la transizione energetica concorrerà a definire, in maniera rilevante il futuro del mondo, le sue prospettive di sviluppo economico, sociale, tecnologico e scientifico, i suoi equilibri geo-politici. E tutto ciò mantenendo inalterati i propri obiettivi di decarbonizzazione". E in secondo luogo si fa amare, ha spiegato Zafarana, per i "valori etici con cui svolge la sua attività, valori che riflettono pienamente i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e che, a mio avviso, trovano la loro massima espressione nel generoso approccio volto a promuovere il progresso economico sociale con cui essa si pone nei Paesi presso cui opera, in special misura quelli del Continente Africano".