Martedì 16 Settembre 2025

Pier Francesco De Robertis
17 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  4. Zaccheo, da gennaio pedaggi per autostrade meno cari

Zaccheo, da gennaio pedaggi per autostrade meno cari

In arrivo il nuovo sistema tariffario

"I pedaggi autostradali saranno legati agli effettivi investimenti realizzati. Siamo assolutamente certi che ci sarà un beneficio per l'utenza e quindi i pedaggi subiranno una riduzione". È quanto afferma il presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo a margine della presentazione della Relazione annuale alla Camera. L'approvazione definitiva del sistema tariffario dei pedaggi autostradali si concluderà nelle prossime settimane e l'entrata in vigore è attesa a gennaio. Con i rinnovi dei piani finanziari "gli effetti veri si inizieranno a vedere tra il 2027 e il 2028", aggiunge.

