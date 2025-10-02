Giovedì 2 Ottobre 2025

Yoox sospende il licenziamento di 211 lavoratori

Mimit, soluzioni saranno condivise con organizzazioni sindacali

Mimit, soluzioni saranno condivise con organizzazioni sindacali

Mimit, soluzioni saranno condivise con organizzazioni sindacali

Yoox sospende "con effetto immediato" la procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 211 lavoratori, "al fine di individuare soluzioni condivise con le organizzazioni sindacali". Lo rende noto il Mimit spiegando che l'azienda ha accolto "l'invito del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso".

"Siamo finalmente sulla strada giusta. Oggi si apre una nuova fase, che auspico possa condurre, in tempi congrui, a una soluzione condivisa e quindi accettabile da tutte le parti coinvolte", ha dichiarato Urso.

