Martedì 23 Settembre 2025
Giuseppe Tassi
Ultima oraYoox apre a soluzioni alternative al licenziamento
23 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Accolto l'invito al tavolo al Mimit, aggiornato al 2 ottobre

Yoox apre a soluzioni alternative al licenziamento collettivo di 211 dipendenti annunciata nelle settimane scorse. Al tavolo al Ministero delle Imprese, accogliendo l'invito del ministro Adolfo Urso, azienda e sindacati hanno annunciato la propria disponibilità a valutare ogni possibile soluzione alternativa. È quanto si apprende da fonti presenti al tavolo Yoox che si è da poco concluso al Mimit. Il tavolo è aggiornato al 2 ottobre.

