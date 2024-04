Yellen, 'nodo sovraccapacità non è sentimento anti-Cina'

Il probrema della sovraccapacità produttiva della Cina "non è legato a un sentimento anti-Cina o alla volontà di disaccoppiamento, ma riflette la necessità di risolvere nodi strutturali dell'economia che alimentano preoccupazioni negli Usa e nei suoi alleati e partner sviluppati o in via di sviluppo" su scala globale. Lo ha detto la segretaria al Tesoro Usa Janet Yellen, nel corso della conferenza stampa a Pechino alla fine della sua missione in Cina. La Cina, ha aggiunto, necessita di aggiustamenti sul fronte delle politiche industriali e sui consumi delle famiglie che sono deboli. "Gli Stati Uniti - ha quindi sottolineato - non permetteranno di essere inondati da beni a basso costo" provenienti dal Dragone come avvenuto in passato.