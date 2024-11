Xi Jinping inaugura con Boluarte il maggiore porto del Perù

La presidente del Perù, Dina Boluarte, ha ricevuto poco fa al Palazzo del Governo di Lima il presidente della Cina, Xi Jinping, arrivato ieri in visita di Stato per il vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec) che si conclude domani. Ma soprattutto Xi è a Lima per presenziare all'inaugurazione del mega-porto di Chancay, a 78 km dalla capitale peruviana, che dovrebbe attirare circa tre miliardi di euro in investimenti, per creare una rotta diretta attraverso l'Oceano Pacifico ed espandere l'influenza di Pechino in America Latina. "Durante questa visita, parteciperemo insieme alla cerimonia di apertura virtuale del porto di Chancay. Questo è un altro progetto di successo della cooperazione sino-peruviana e della Via dell Seta", ha detto Xi durante l'incontro con Boluarte. "La Cina - ha aggiunto - è disposta a collaborare con il Perù perché questo porto sia il punto di partenza e creare così un nuovo corridoio terra-mare tra la Cina e l'America Latina e collegare il grande Cammino Inca e la Via della Seta marittima nel 21° secolo". "Apriremo così un cammino di felicità segnato dalla prosperità comune per il Perù e gli altri paesi dell'America Latina", ha concluso il presidente cinese. Una volta completate, le 15 banchine del porto di Chancay lo renderanno il primo in Sud America in grado di accogliere navi da trasporto troppo grandi per attraversare il Canale di Panama.