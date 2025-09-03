Wsj, 'negli Usa 1.135 miliardari, valgono 5.700 miliardi'

I miliardari negli Stati Uniti sono 1.135, circa 927 in più rispetto al 2020, e valgono complessivamente 5.700 miliardi di dollari. A scattare la fotografia dei paperoni statunitensi è il Wall Street Journal citando i dati di Altrata, secondo i quali la maggiore concentrazione di miliardari è in California, dove vi risiedono in 255.

I 100 paperoni più ricchi valgono 3.860 miliardi più della metà del totale. E solo i primi tre - Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg - valgono 1.000 miliardi. Nonostante le fortune accumulate nella Silicon Valley, la maggiore dei miliardari con base negli Usa hanno realizzato la loro ricchezza al di fuori del settore tecnologico. Circa 300 arrivano infatti dall'industria bancaria e finanziaria, e altri 75 dal settore immobiliare.