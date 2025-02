Wire Mexico 2025: 12 imprese italiane protagoniste alla fiera del filo e cavo metallico

Con la partecipazione di 12 imprese italiane si conclude oggi in Messico la seconda edizione di Wire Mexico 2025, evento fieristico dedicato alle macchine e prodotti per l'industria del filo e del cavo metallico, organizzato da Messe Düsseldorf North America, presso il Cintermex - Centro internazionale d'Affari di Monterrey.

La manifestazione si svolge nell'ambito della più ampia e nota fiera Expo Manufactura, evento internazionale specializzato nelle tecnologie della produzione, automazione, robotica e lavorazione dei metalli.

Wire Mexico 2025 è incentrata sulla promozione di macchinari, soluzioni tecnologiche e prodotti della filiera, tra cui macchinari per la produzione di fili e cavi, materie prime e ausiliarie per cavi, prodotti finiti in filo metallico e cavi elettrici, macchinari e tecnologie per la produzione di elementi di fissaggio, servizi di test engineering, tecnologie di misurazione e controllo.

In occasione dell'evento, ICE-Agenzia, in collaborazione con Acimaf - Associazione costruttori italiani macchine per filo - ha organizzato, per la prima volta, una partecipazione collettiva di aziende italiane, ed ha allestito un padiglione che ospita 12 imprese leader del settore: Aeroel, Continuus-Properzi, Lubrimetal, M+E Macchine+Engineering, Otomec, PS Costruzioni Meccaniche, Ralc Italia, Renova, SEI Sistemi, TKT Group (Tecnovo, Koner), W.T.M, ZT.

Attraverso la partecipazione a Wire Mexico, vetrina di forte richiamo per il comparto filo e cavo metallico, le aziende italiane di macchinari di questo settore, potranno far conoscere le proprie soluzioni tecnologiche e aumentare la propria visibilità, proporre novità ed entrare in contatto con i produttori di fili e cavi del Messico ed America Latina, con cui sviluppare proficue relazioni d'affari.

L'edizione 2025 ospita più di 140 espositori da tutto il mondo, che presentano le loro tecnologie e prodotti, con un focus sull'innovazione, la sostenibilità ambientale e la digitalizzazione, su una superficie di 1.600 metri quadrati complessivi.