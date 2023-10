WindTre, Assicurazione tra i servizi offerti

Windtre entra nel vivo della nuova era del "multiservice": non solo connessioni tlc, ma anche luce e gas grazie alla partnership con Acea, e ora anche un'agenzia assicurativa, in collaborazione con la insurtech tedesca Wefox. L'offerta parte da tre polizze per la protezione della casa, della famiglia e dei viaggi di Net Insurance (Poste Vita e Ibl) e di Axa Partners Italia, ma in futuro potrebbero esserci accordi con altre Compagnie. "Windtre si sta avvicinando sempre più alle esigenze degli italiani con prodotti sempre più flessibili", ha dichiarato Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di Windtre.