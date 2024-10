Windtre allarga il progetto NeoConnessi alle scuole medie

Il programma di educazione digitale di Windtre, NeoConnessi si estende ed entra anche nelle scuole secondarie di primo grado. Realizzato in collaborazione con la Polizia di Stato, dal suo lancio nel 2018 ha già coinvolto oltre un milione e mezzo di bambine e bambini delle classi quarta e quinta elementare. "Quest'anno - si legge in una nota - raggiungerà quasi la metà degli istituti del territorio italiano per arrivare a 2 milioni di ragazzi e ragazze coinvolti nei progetti scolastici" si legge in una nota. Tra gli strumenti a disposizione, ricorda una nota, il Corso Famiglie Digitali Oggi e il Decalogo NeoConnessi, creato in collaborazione con la Società Italiana di Pediatria, che fornisce consigli utili per una corretta educazione digitale dei più giovani e una navigazione protetta e sicura.