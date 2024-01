Wilson e Salomon, un viaggio verso Wall Street

Amer Sports, conglomerato di prodotti per lo sport che controlla undici marchi, tra cui Salomon, Wilson, Arc'teryx e Atomic, ha presentato domanda di quotazione a Wall Street. Fondata nel 1950 in Finlandia, dove ha sede, dal 2019 Amer Sports è di proprietà di un consorzio capeggiato dal gruppo cinese di abbigliamento sportivo Anta Sports of China, titolare anche dei diritti sul marchio Fila in Cina. Il gruppo finlandese, che nel 2022 ha fatturato 3,5 miliardi di dollari, impiega nel mondo quasi 11 mila dipendenti, ha attività in 41 Paesi e distribuisce i suoi prodotti in oltre 100 Paesi. I proventi dell'IPO serviranno ad Anta per rimborsare un prestito da 1,3 miliardi di dollari contratto per finanziare l'acquisizione di Amer e che scadrà in marzo. Amer Sports non ha fornito indicazioni sui target della quotazione, anche se, secondo recenti indiscrezioni, punterebbe a raccogliere più di un miliardo di dollari sulla base di una valutazione di 10 miliardi. Il gruppo finlandese ha assunto per assistere un plotone di banche guidato da Goldman Sachs, Bofa, Jp Morgan e Morgan Stanley.