Wendy's entra nel mercato italiano, accordo con Your Food

Your Food ha firmato un accordo di franchising esclusivo con The Wendy's Company, uno dei principali marchi quick service restaurant a livello globale e terzo marchio di hamburger nel mondo, per lo sviluppo di 170 nuovi ristoranti Wendy's in Italia entro il 2035, segnando un'importante accelerazione dell'espansione europea del brand.

Fondata nel 1969, Wendy's da sempre nutre un impegno costante per la "qualità, con prodotti freschi, preparati al momento, serviti in ambienti moderni", spiega una nota. Your Food entra nel mercato con l'obiettivo di far diventare Wendy's leader di mercato in Italia: una nuova società formata da partner provenienti da vari settori, con una solida esperienza nella ristorazione, hospitality, real estate e servizi finanziari. Il gruppo è guidato da Mario Resca, ad oggi presidente di Confimprese e con una esperienza pregressa nel ruolo di presidente o ceo di grandi aziende.

I primi due ristoranti sono previsti per l'inizio del 2026 a Milano, ponendo le basi per una crescita sostenibile e duratura nel Paese, che porterà, al raggiungimento obiettivo, alla creazione di circa 5.000 nuovi posti di lavoro su tutto il territorio nazionale.