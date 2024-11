Webuild cresce, da inizio anno ordini per 8,3 miliardi

Webuild da inizio anno ha raggiunto un totale di ordini acquisiti di 8,3 miliardi. Oltre il 90% dei nuovi ordini proviene da mercati esteri tra cui l'Australia, gli Stati Uniti, il Medio Oriente e altri paesi dell'Europa. In Italia, gli ordini acquisiti ammontano a 0,5 miliardi. Il consiglio di amministrazione di Webuild ha esaminato i dati relativi all'andamento del business da inizio 2024 e si "in grado di cogliere le opportunità del mercato", spiega una nota. Il gruppo ha già interamente acquisito il totale degli ordini previsti nell'intero piano 2023-2025. La pipeline commerciale di breve termine del gruppo ammonta a 118,5 miliardi e include gare presentate e in attesa di aggiudicazione per 21,8 miliardi. L'evoluzione dell'attività commerciale e del business, nonché l'ammontare e la qualità del portafoglio ordini, consentono di confermare la guidance finanziaria per il 2024, ricavi superiori a 11 miliardi ed un margine operativo lordo (Ebitda) maggiore di 900 milioni. Nonostante la continua crescita, il gruppo manterrà il focus sulla generazione di cassa, con una solida posizione di cassa netta attesa superiore a 400 milioni. La crescita ininterrotta del gruppo è sostenuta dall'incremento delle competenze, con 10.000 assunzioni nei primi nove mesi dell'anno e da continui investimenti. Il gruppo può contare su oltre 91.000 occupati totali, provenienti da oltre 120 nazionalità.