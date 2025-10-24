Webuild avvia le selezioni delle assunzioni per il Ponte

Webuild ha avviato oggi la selezione delle candidature per le assunzioni di coloro che saranno impegnati nella costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Lo annuncia la società in una nota sottolineando che si tratta di una "opportunità per migliaia di posti di lavoro in Calabria e Sicilia". "In attesa della decisione finale della Corte dei Conti - sottolinea la società - si accelera sul fronte delle risorse umane, puntando a formazione e assunzioni per costruire una squadra di professionisti e giovani talenti pronti a contribuire a un'opera che cambierà il volto del Mezzogiorno e del Paese intero".

Webuild nella nota ricorda che il Ponte è "un progetto strategico per la crescita economica, la logistica, il turismo e la mobilità del Paese". "Per supportare la realizzazione di questo progetto Webuild fa perno sul sistema di scuole di "Cantiere Lavoro Italia" che coinvolge operai e impiegati nei percorsi di inserimento al lavoro, specializzazione e sviluppo delle competenze. Un investimento concreto nella formazione, nel lavoro e nello sviluppo delle comunità".

Il programma "Cantiere Lavoro Italia" è stato lanciato nel 2023 e ad oggi - scrive Webuild - ha formato circa 1.700 persone tra operai ed impiegati: ha l'obiettivo di valorizzare il capitale umano e creare occupazione qualificata sul territorio. Rivolto sia a giovani senza esperienza che a risorse da riqualificare, offre percorsi formativi concreti e opportunità di inserimento nei cantieri".

Le nuove assunzioni e candidature per le assunzioni da parte di Eurolink dovranno essere inviate a https://www.webuildgroup.com/ponte-sullo-stretto/posizioni-apert e-eurolink.