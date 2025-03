Webuild: Attesa per la Decisione del Cipess su Progetto Importante per il Sud Italia

"Siamo quasi alla fine del processo di approvazione, siamo in attesa della decisione finale del Cipess per iniziare entro la fine di aprile". Così l'amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini, durante la conference call per i conti del 2024. "Siamo - aggiunge - ovviamente pronti, così come anche tutti i partner industriali, a iniziare con orgoglio questo progetto molto importante per l'Italia e soprattutto per il Sud. La durata della fase design & construction è stimata in 7 anni e mezzo e il completamento è previsto per il 2032. Spero di esserci e di poterlo attraversare insieme a tutto il team entro la fine del 2032".