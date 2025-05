Wass Submarine Systems entra nel gruppo Fincantieri: nuove opportunità di crescita

Wass Submarine Systems, la storica società livornese specializzata nei sistemi per la difesa subacquea e le tecnologie acustiche, da gennaio è entrata a far parte del gruppo Fincantieri rafforzando il business dell'underwater.

L'ingresso nel gruppo Fincantieri "apre nuovi scenari di crescita" sottolinea l'ad Andrea Adorni, riconfermato alla guida della società anche dal nuovo azionista.

Wass offre "tutte quelle funzionalità innovative di protezione di infrastrutture critiche, di protezione porti, anche con soluzioni di carattere turistico, nelle quali noi siamo impegnati, ma che saranno sicuramente integrate in soluzioni più ampie e daranno un livello tecnologico assolutamente di rilievo, direi unico sul mercato" aggiunge parlando con la stampa in visita allo stabilimento.

"Il 2024 si è chiuso bene, è stato un anno nel quale abbiamo fatto circa 200 milioni di ricavi, è un valore significativo - precisa Aforni - il 2025 è iniziato in coerenza con il 2024, quindi molti dei programmi in corso stanno producendo consegne e ricavi come da pianificazione. Il fatto di essere entrato nel gruppo Fincantieri sicuramente ci ha consentito di lavorare in maniera sinergica su molte opportunità che stiamo cercando di completare".