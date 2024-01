Wartsila: presto sopralluogo Ansaldo a Trieste

Nei prossimi giorni è attesa a Trieste una delegazione di Ansaldo Energia per compiere un sopralluogo nel sito industriale che dovrebbe rilevare nell'ambito della vertenza Wartsila. E' quanto si apprende dalla riunione odierna al tavolo del ministero delle Imprese e del Made in Italy convocato per elaborare l'Accordo di programma dopo che la multinazionale finlandese ha deciso di dismettere una parte dell'impianto produttivo di San Dorligo della Valle mentre l'Ansaldo ha depositato una manifestazione di interesse. Nel corso della visita sono previsti anche incontri istituzionali. Secondo quanto si è appreso, i sindacati hanno chiesto esplicitamente che una eventuale nuova attività conservi la destinazione industriale del sito.