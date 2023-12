Wärtsilä, nessun accordo, tutto rinviato a gennaio

L'incontro di questo pomeriggio tra i rappresentanti di Wartsila, i sindacati, il Governo, la Regione Fvg e Confindustria si è concluso senza alcun risultato. La seduta è stata rinviata al 9 gennaio per consentire alle parti di esaminare più da vicino la proposta del Governo (il Mimit nella persona della Sottosegretaria Fausta Bergamotto) di prorogare l'accordo di solidarietà per ulteriori sei mesi. La delusione è stata palpabile tra le parti, dopo che al termine del confronto di ieri tra azienda e sindacati sembrava possibile una intesa sulla proroga di 6 mesi della solidarietà in cambio di alcune concessioni retributive richieste dall'azienda stessa. Oggi, tuttavia, la multinazionale finlandese avrebbe avanzato nuove pretese che avrebbero colto impreparate le altre parti. Il 31 dicembre scadrà il contratto di solidarietà, ma una eventuale intesa non sarà sottoscritta prima del prossimo tavolo, il 9 gennaio. Il contenuto di quest'ultima avrà comunque validità retroattiva a partire dal primo gennaio. In mancanza di un accordo, da tale data sarà avviata la procedura di licenziamento degli esuberi, che prevede l'obbligo per l'azienda di pagare gli operai l'intero stipendio per otto mesi prima di procedere ai licenziamenti. Inoltre, potrebbe essere inflitta alla Wartsila una sanzione in base alla legge sulla delocalizzazione.