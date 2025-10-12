Warner dice no all'offerta di Paramount, troppo bassa

Warner Bros Discovery avrebbe respinto l'offerta di acquisizione avanzata da Paramount Skydance, ritenendola troppo bassa. E' quanto riporta Bloomberg citando fonti vicine al dossier.

A riportare la notizia sulla proposta, che avrebbe potuto ridisegnare Hollywood e l'industria della tv in streaming creando un agguerrito competitor per Netflix, era stato a inizio settembre il Wall Street Journal.

L'offerta ammontava a 20 dollari ad azione. Secondo le notizie raccolte da Bloomberg, la Paramount ha ora diverse opzioni per conquistare la Warner Bros, tra cui aumentare l'offerta, rivolgersi direttamente agli azionisti o trovare ulteriore sostegno tramite un partner finanziario.