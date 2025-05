Wall Street rallenta: preoccupazioni per contrazione PIL e impatto blocco dazi Trump

Wall Street rallenta con gli investitori preoccupati dalla contrazione del pil americano nel primo trimestre e dal possibile impatto limitato del blocco dei dazi di Donald Trump. Il Dow Jones sale dello 0,03% a 42.115,24 punti, il Nasdaq avanza dello 0,74% a 19.241,89 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,41% a 5.912,81 punti.

Il pil nei primi tre mesi dell'anno si è contratto dello 0,2% spingendo al ribasso i rendimenti dei Treasury a due anni e il dollaro. A innervosire sono anche le osservazioni sul blocco dei dazi di alcune banche di Wall Street. "La decisione rappresenta una battuta d'arresto per i piani sulle tariffe dell'amministrazione e aumenta l'incertezza ma potrebbe non cambiare il risultato per i maggiori partner commerciali americani", ha messo in evidenza Alec Phillips di Goldman Sachs con Bloomberg.