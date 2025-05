Wall Street in calo tra dazi e attesa per la Fed: Dow Jones a -0,56%

Wall Street in calo fra i dazi e in attesa della Fed, che comunicherà domani le sue decisioni di politica monetaria. Il Dow Jones perde lo 0,56% a 40.991,79 punti, il Nasdaq cede lo 0,92% a 17.691,53 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,64% a 5.613,95 punti. A pesare è il nuovo record del deficit commerciale americano in marzo, prima quindi dell'annuncio dei dazi reciproci di Donald Trump. I listini attendono anche la Fed: anche se non è atteso nessuno ritocco dei tassi, gli investitori sperano in indicazioni dal presidente Jerome Powell sulle prossime mosse.