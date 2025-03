Wall Street procede in altalena con Donald Trump che ha annunciato dazi al 50% per l'alluminio e l'acciaio canadese, arrivando a minacciare di far chiudere il settore dell'auto del Canada. Il Dow Jones perde lo 0,90% a 41.523,78 punti, il Nasdaq sale dello 0,12% a 17.490,18 punti mentre lo S&P 500 cede lo 0,41% a 5.991,36 punti.