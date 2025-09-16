Von der Leyen, Ue agisca, si faccia carico della sua sicurezza

"Sono assolutamente convinta che l'Europa possa unirsi attorno a questo programma. Ogni singolo Paese membro ha approvato la relazione Draghi. E così ha fatto il Parlamento europeo. Sappiamo tutti cosa bisogna fare. Il 'business as usual', l'ordinaria amministrazione, non funziona più. Questo è il mio messaggio finale oggi. I cittadini europei si aspettano che la nostra democrazia decida, agisca e dia risultati". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, aprendo la conferenza sul primo anno del report Draghi sottolineando che "C'è un altro settore vitale in cui non possiamo più permetterci di dipendere eccessivamente dagli altri: la difesa". Secondo von der Leyen "Un'Europa della difesa più indipendente non si realizzerà dall'oggi al domani, ci vorranno anni per essere all'altezza del compito. Ma è assolutamente chiaro che l'Europa deve ora farsi carico della parte del leone della propria sicurezza". A suo parere inoltre "Abbiamo già dimostrato cosa è possibile quando abbiamo ambizione, unità e urgenza. E' una nostra scelta".