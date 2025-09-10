Von der Leyen, presto una Roadmap sul mercato unico per 2028

"Il Fmi stima che le barriere interne al mercato unico equivalgano a un dazio del 45% sulle merci. E a un dazio del 110% sui servizi. Pensate solo a ciò che ci stiamo perdendo. E, come sottolineato dalla relazione Letta, il mercato unico rimane incompleto, soprattutto in tre settori: finanza, energia e telecomunicazioni. Abbiamo bisogno di scadenze politiche chiare. Per questo presenteremo una Roadmap per il mercato unico fino al 2028. Su capitali, servizi, energia, telecomunicazioni, il 28° regime e la quinta libertà per la conoscenza e l'innovazione. Solo ciò che viene misurato viene realizzato." Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nello Stato dell'Unione alla Plenaria dell'Eurocamera.