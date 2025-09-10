"Il Fmi stima che le barriere interne al mercato unico equivalgano a un dazio del 45% sulle merci. E a un dazio del 110% sui servizi. Pensate solo a ciò che ci stiamo perdendo. E, come sottolineato dalla relazione Letta, il mercato unico rimane incompleto, soprattutto in tre settori: finanza, energia e telecomunicazioni. Abbiamo bisogno di scadenze politiche chiare. Per questo presenteremo una Roadmap per il mercato unico fino al 2028. Su capitali, servizi, energia, telecomunicazioni, il 28° regime e la quinta libertà per la conoscenza e l'innovazione. Solo ciò che viene misurato viene realizzato." Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nello Stato dell'Unione alla Plenaria dell'Eurocamera.
Mercoledì 10 Settembre 2025
Von der Leyen, presto una Roadmap sul mercato unico per 2028