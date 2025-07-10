Venerdì 10 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Giro di Lombardia 2025Meteo weekend
Acquista il giornale
Ultima oraVon der Leyen, obiettivi green invariati ma semplifichiamo
10 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Von der Leyen, obiettivi green invariati ma semplifichiamo

Von der Leyen, obiettivi green invariati ma semplifichiamo

A Confindustria-Medef:'Servono norme chiare,non zigzag politici'

A Confindustria-Medef:'Servono norme chiare,non zigzag politici'

A Confindustria-Medef:'Servono norme chiare,non zigzag politici'

"Vorrei essere chiara sullo spirito dei nostri sforzi di semplificazione. I nostri obiettivi climatici rimangono invariati. Perché per pianificare gli investimenti serve prevedibilità, non zigzag politici. Ma c'è differenza tra fissare obiettivi chiari e sovraccaricare le aziende di burocrazia". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al settimo Forum economico franco-italiano Confindustria-Mefed a Roma.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata