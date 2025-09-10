Von der Leyen, 'il futuro dell'auto Ue è elettrico'

"Nel rispetto della neutralità tecnologica, stiamo preparando la revisione del 2035. Milioni di europei desiderano acquistare automobili europee a prezzi accessibili. Dovremmo quindi investire anche in veicoli piccoli e convenienti. Credo che l'Europa dovrebbe avere la sua auto e-car, ecologica, economica, europea. Non possiamo lasciare che la Cina e altri conquistino questo mercato. In ogni caso, il futuro è elettrico. E l'Europa ne farà parte. Il futuro delle auto e le auto del futuro devono essere realizzati in Europa." Lo ha detto Ursula von der Leyen alla Plenaria del Pe.
Mercoledì 10 Settembre 2025
Ultima oraVon der Leyen, 'il futuro dell'auto Ue è elettrico'