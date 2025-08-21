Mercoledì 20 Agosto 2025

Von der Leyen, 'con l'accordo dazi stabilità e sicurezza'
21 ago 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Von der Leyen, 'con l'accordo dazi stabilità e sicurezza'

Prevedibilità per le nostre aziende e per i nostri consumatori. Stabilità nella più grande partnership commerciale del mondo. E sicurezza per i posti di lavoro e la crescita economica in Europa nel lungo termine. Questo accordo commerciale tra Ue e Usa apporta benefici ai nostri cittadini e alle nostre aziende e rafforza le relazioni transatlantiche." Lo dichiara la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

© Riproduzione riservata