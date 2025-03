Volkswagen: utili in calo del 30% nel 2024, vendite a 9 milioni di unità

Volkswagen, primo produttore europeo d'auto, vede calare nel 2024 gli utili di quasi un terzo rispetto al 2023, da 17,8 miliardi a 12,4 miliardi lo scorso anno.

Il risultato operativo vede una flessione del 15% rispetto al 2023, soprattutto per l'aumento dei costi fissi e per le misure di ristrutturazione aziendale.

Con nove milioni di auto vendute nel 2024, Volkswagen registra una flessione del 3% rispetto al 2023: l'azienda non è riuscita a compensare con la crescita in Sudamerica il forte calo in Cina.

Volkswagen ha rilasciato tutti i dati in un comunicato stampa e li presenterà questa mattina in una conferenza stampa.