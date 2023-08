Volkswagen torna davanti a Tesla nella vendita di e-auto

Nel 2022 Tesla aveva venduto in Germania più auto elettriche di Volkswagen. Nel 2023 la casa automobilistica tedesca sta tornando in testa. Con 41.475 prime immatricolazioni nei primi sette mesi dell'anno, Volkswagen è di nuovo davanti al suo concorrente statunitense, che si è fermato a 40.289 autovetture. Lo dicono gli ultimi dati della Kba - Autorità federale tedesca per il trasporto automobilistico, come riporta Tagesschau.