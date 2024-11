Volkswagen perde terreno in Cina, vende stabilimento a Smvic

Volkswagen vende le sue attività nella regione cinese dello Xinjiang, dove Pechino è stata accusata di diffuse violazioni dei diritti umani, compreso il lavoro forzato. Il gruppo tedesco venderà alla società cinese Shanghai Motor Vehicle Inspection Center (Smvic) la sua fabbrica nella capitale della regione, Urumqi, oltre ad una pista di prova a Turpan, a una società cinese. Vw ha perso terreno in Cina, il suo mercato più importante, con vendite nel paese nel 2023 in crescita modesta ma a un ritmo più lento rispetto all'anno precedente. È rimasta indietro rispetto ai concorrenti nazionali in Cina, perdendo il titolo di marchio automobilistico più venduto a favore di Byd. Gli attivisti per i diritti umani hanno accusato per anni Pechino di una repressione contro gli uiguri e altre minoranze musulmane nello Xinjiang, anche attraverso il lavoro forzato e i campi di detenzione. La regione nord-occidentale ospita diverse fabbriche che forniscono aziende multinazionali, tra cui grandi marchi occidentali. La VW è da tempo sotto esame per la sua fabbrica nella città di Urumqi, aperta nel 2013 e in cui ha una quota tramite il suo partner Saic. Quest'anno, il quotidiano finanziario tedesco Handelsblatt ha riferito che il lavoro forzato potrebbe essere stato utilizzato per costruire la pista di prova della VW a Turpan nel 2019. La VW ha affermato di non aver visto prove di violazioni dei diritti umani in relazione al progetto, ma ha assicurato che avrebbe indagato su qualsiasi nuova informazione che venisse alla luce.