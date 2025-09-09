Volkswagen investirà un ulteriore miliardo nell'IA fino al 2030

La Volkswagen investirà fino al 2030 un ulteriore miliardo di euro per l'estensione dei sistemi di intelligenza artificiale, è la stessa azienda a renderlo noto nel corso dell'Iaa 2025 di Monaco di Baviera, evento mondiale eventi al mondo dedicato all'industria automobilistica.

L'attenzione di Vw è rivolta allo sviluppo di veicoli basati sull'intelligenza artificiale, alle applicazioni industriali e all'espansione di infrastrutture informatiche. L'azienda aspetta che questo investimento garantirà un aumento degli utili e una diminuzione dei costi fino a quattro miliardi di euro entro il 2035.

Nel campo dello sviluppo dei veicoli, Volkswagen sta creando, ad esempio, un sistema di sviluppo basato sull'intelligenza artificiale in collaborazione con il partner Dassault Systèmes, destinato a tutti i marchi del Gruppo e in tutte le regioni. Il sistema supporterà gli ingegneri attraverso test virtuali e simulazioni di componenti, accelerando notevolmente i processi di sviluppo. L'applicazione dell'Ia ai sistemi produttivi dovrà accelerare e ottimizzare i processi di fabbricazione, contribuendo anche alla riduzione delle emissioni.

Volkswagen sta anche pensando alla realizzazione di un Large Industry Models (Lim) gestito dall'intelligenza artificiale con altre aziende europee che vorranno condividere questo percorso. Inoltre, l'azienda ritiene centrale l'investimento nella sovranità digitale europea: "nei prossimi anni l'infrastruttura cloud privata a livello di gruppo sarà notevolmente ampliata, al fine di aumentare in futuro l'elaborazione interna delle informazioni sensibili. In questo modo l'azienda rafforza in modo mirato la propria resilienza digitale nei confronti dei rischi e delle influenze esterne".