Volkswagen investirà 1 miliardo in intelligenza artificiale

Volkswagen prevede di investire "fino a 1 miliardo di euro" in intelligenza artificiale entro il 2030 nell'ambito dell'attuale piano di investimenti. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che gli interventi riguarderanno "lo sviluppo di veicoli guidati tramite applicazioni di intelligenza artificiale, le applicazioni industriali e le infrastrutture tecnologiche ad elevate prestazioni".

Il gruppo prevede un miglioramento dell'efficienza e un risparmio di costi "fino a 4 miliardi di euro entro il 2035", dal momento che l'intelligenza artificiale è destinata ad "accelerare in modo significativo i processi di sviluppo di nuovi modelli e di nuove tecnologie". Inoltre, sul fronte dell'espansione delle infrastrutture europee, Volkswagen sta cercando di "rafforzare la propria sicurezza digitale contro rischi e attacchi esterni".

Secondo il membro del consiglio di gestione di Wolfsburg Hauke Stars, "l'intelligenza artificiale è la soluzione chiave per accelerare sulla qualità e sulla competitività". "La nostra ambizione - conclude - è di non avere nessun processo senza l'intelligenza artificiale".