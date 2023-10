Volatilità in Europa, Londra -0,77% I mercati azionari hanno chiuso la seduta odierna con volatilità, con Londra in calo dello 0,77%, Francoforte in rialzo dello 0,1% e Parigi sulla parità. Milano ha perso lo 0,17%. I titoli tecnologici, dei media e dei servizi di pubblica utilità hanno sovraperformato, mentre retail ed energia sono rimasti indietro.