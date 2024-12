Vodafone, ok dall'Antitrust Gb alla fusione con Three

L'Antitrust inglese, la Competition and Markets Authority, dopo 18 mesi di analisi dettagliate e approfondite, ha approvato la combinazione di Vodafone e Three nel Regno Unito. Vodafone e Three, si legge in una nota, si sono impegnate a investire 11 miliardi di sterline "per creare una delle reti 5G più avanzate d'Europa". La nuova rete raggiungerà il 99% della popolazione, oltre 50 milioni di clientiL'investimento non richiederà alcun finanziamento pubblico e, come sottolineato dalla CMA, "stimolerà la concorrenza tra gli operatori di rete mobile nel lungo termine". "La decisione di oggi crea una nuova forza nel mercato britannico delle telecomunicazioni e sblocca gli investimenti necessari per costruire l'infrastruttura di rete che il Paese merita; toglie il freno a mano all'industria britannica delle telecomunicazioni e l'aumento degli investimenti porterà il Regno Unito all'avanguardia delle telecomunicazioni europee" commenta l'ad di Vodafone Margherita Della Valle.