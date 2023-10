Vodafone cerca startup per finanziare progetti 'deeptech'

Vodafone Italia con 5 grandi gruppi con partner, Ariston, AstraZeneca, Atac, Iveco Group e Pirelli lancia un nuovo bando dedicato a finanziare startup e Pmi per lo sviluppo di progetti innovativi da realizzare grazie alla connettività e alle nuove tecnologie. Saranno messi a disposizione fino a 25 mila euro per tutti i finalisti per la realizzazione di un prototipo della nuova soluzione funzionante in tecnologia Vodafone e fino a 300 mila, convertibili in equity, per i vincitori del percorso "Seed-Capital" per sostenere lo sviluppo tecnologico del prodotto. Raccogliendo l'eredità di 'Action for 5G', che dal 2017 ha ricevuto ed esaminato circa 2.400 candidature e finanziato 22 progetti, ora guarda alle tecnologie 'deeptech' (intelligenza artificiale, deep learning, robotica, blockchain, advanced manufacturing, quantum computing...) e alle loro applicazioni nei campi dell'Healthcare & Wellbeing, Sustainable & Connected Mobility, Manufacturing & Logistics, ovvero salute e benessere, mobilità sostenibile e connessa e quello più generale di manifattura e logistica. Le imprese avranno la possibilità di approfondire il programma e di conoscere soluzioni e tecnologie abilitanti il 14 novembre all'evento "innoVaction Day" al Vodafone Theatre a Milano. Le candidature sono aperte fino al15 gennaio e a marzo ed entro marzo verrà selezionato chi può accedere alla fase di progettazione.