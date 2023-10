Vivendi, ricavi da 2,43 miliardi nel trimestre.

Vivendi ha chiuso il terzo trimestre con ricavi in crescita del 2,5%, pari a 2,43 miliardi di euro, superando le stime degli analisti che si erano fermati a 2,39 miliardi. Tra le sue controllate, Canal Plus ha visto un incremento del 5,7% a 1,5 miliardi, mentre Havas ha registrato un aumento del 3,2% a 686 milioni. Al contrario, i ricavi di Gameloft sono diminuiti del 22% a 74 milioni, e quelli di Vivendi Village del 32% a 63 milioni. Nei primi nove mesi, i ricavi di Vivendi sono cresciuti del 3,3%, raggiungendo i 7,12 miliardi di euro. Yannick Bolloré, Presidente, e Arnaud de Puyfontaine, Amministratore Delegato, hanno commentato questo risultato affermando che esso "riflette la validità della strategia di Vivendi". In particolare, hanno sottolineato come "Canal Plus e Havas abbiano dimostrato la rilevanza della trasformazione e delle azioni di internazionalizzazione intraprese negli ultimi anni".