Vittori a Miami con hypercar ibrida disegnata con Pininfarina

Vittori, nuova casa automobilistica con radici sia negli Stati Uniti che in Italia, debutta a Miami con il suo primo veicolo. Si tratta di una hypercar ibrida in edizione limitata, basata su un concept originale firmato Vittori e sviluppato in collaborazione con Pininfarina. Con sede principale negli Stati Uniti ma produzione in Italia, "il debutto di Vittori rappresenta - si legge in un comunicato - la fusione tra arte senza tempo e tecnologia d'avanguardia, ridefinendo ciò che sarà possibile nel futuro senza rinunciare alle apprezzate qualità e forme del design automobilistico classico".

Il fondatore e ceo Carlos Cruz ha dato vita a Vittori dopo una carriera dedicata alla crescita di aziende multimilionarie nei settori della finanza, della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. "Il nostro sogno era creare un'auto bellissima e ad alte prestazioni, capace di suscitare emozione. Non volevamo costruire un'altra supercar: volevamo realizzare qualcosa che desse la sensazione del volo, della scultura, della potenza nelle proprie mani. Abbiamo voluto creare una realtà in cui prestazioni, bellezza, controllo e libertà potessero coesistere in un'unica vettura, senza compromessi" spiega Cruz.

"Collaborare con Vittori a una nuova visione per il mercato delle hypercar incarna una delle caratteristiche peculiari di Pininfarina. Da decenni Pininfarina valorizza la propria tradizione legata al coachbuilding e la capacità di trasformare esercizi di puro design in realtà industriali attraverso soluzioni complete di sviluppo. Queste competenze restano fondamentali nel servire clienti in tutto il mondo, ed è per questo che siamo lieti di sostenere Vittori nella sua missione" sottolinea Giuseppe Bonollo, manager Pininfarina.