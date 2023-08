Visibilia chiude nella tempesta in Borsa, -30%

Giornata di fortissimo calo per Visibilia in Piazza Affari dopo la scomparsa del presidente e amministratore delegato Luca Giuseppe Reale Ruffino: il titolo, a lungo sospeso in asta di liquidità, ha concluso con un crollo del 30% a 0,38 euro. Elevati ma non eccezionali gli scambi: nella seduta sono passate di mano 135mila azioni del gruppo editoriale contro le 73mila della giornata di venerdì. Anche Sif Italia, di cui lo stesso Ruffino era presidente e amministratore delegato, ha accusato una perdita importante: il titolo, di fatto 'congelato' per quasi tutta la seduta, ha chiuso in calo del 20% a 2,86 euro.