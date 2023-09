Visco,il rialzo dei tassi andava fatto, ora ponderare evoluzione

"Sui tassi d'interesse abbiamo fatto un lavoro che sostanzialmente andava fatto", perché "c'era il rischio che scappasse di mano" la situazione. Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo all'incontro "Un clima nuovo: verso un'economia e una finanza sostenibili", al Teatro Verdi. I tassi d'interesse "erano molto bassi, li abbiamo portati ora a un livello di guardia, non straordinariamente alto, di attenzione, ovviamente con effetti di contenimento della domanda complessiva in Europa, non solo nel nostro paese. Andrà fatta molta attenzione su come ponderare le prospettive future della nostra politica con l'evoluzione dell'economia reale italiana, europea e globale", ha indicato il Governatore. "Di fronte a una fortissima crisi energetica", con un "impatto poi di trasmissione sul complesso dei prezzi, di costi molto alti e la non possibilità di considerarli una tantum", con "il recupero sui costi di produzione poi sulle retribuzioni e poi sulle imprese", la situazione era tale per cui il rischio che scappasse di mano c'era", ha spiegato Visco.