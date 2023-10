Visco, visione di Bonomi sui problemi reali del Paese

Il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha voluto ringraziare il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, per i 12 anni di lavoro in un periodo molto complesso, sottolineando che non ha mai fatto mancare una guida al Paese. Durante la presentazione del rapporto sulle previsioni economiche degli economisti di via dell'Astronomia, Bonomi ha riconosciuto a Visco una visione e una guida in particolare su tre punti. Il primo: la gradualità delle azioni di politica monetaria, un indirizzo prezioso e lungimirante. Il secondo: la promozione di una maggiore integrazione europea, anche attraverso l'unione del sistema bancario e fiscale. Il terzo: l'affrontare il tema del declino demografico, che Confindustria ha sempre cercato di mettere all'attenzione del Paese. A Visco, a fine mandato, il leader degli industriali ha riconosciuto una "capacità di visione sui veri problemi del Paese".