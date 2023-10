Visco, sfida globale della sostenibilità, daremo il nostro contributo

Il tema della sostenibilità ambientale rappresenta una sfida globale che necessita di una forte e intensa collaborazione e cooperazione internazionale. Ogni paese deve fare la sua parte per assicurare il benessere delle generazioni future, ma nessuno può da solo raggiungere gli obiettivi che sono necessari. Lo ha affermato il governatore di Bankitalia Ignazio Visco alla presentazione del rapporto Asvis sullo sviluppo sostenibile. Nel suo intervento su "Le banche centrali e la finanza per lo sviluppo sostenibile" Visco ha sottolineato che "All'interno di ciascun Paese, tutti gli attori principali devono dare il loro contributo: cittadini, imprese e istituzioni. Come banca centrale siamo pronti a continuare a fornire, nelle forme coerenti con il nostro ruolo e il nostro mandato, un contributo utile e attivo".