Visco, mantenere i tassi Bce a lungo è decisione saggia

La decisione della Bce di "mantenere i tassi sugli attuali livelli per un periodo sufficientemente lungo, a regolare cioè la persistenza della nostra azione più che la sua intensità, sia una decisione saggia". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nel suo intervento alla giornata del risparmio. "Tale approccio - aggiunge - fornisce infatti in assenza di nuovi forti shock dal lato dell'offerta, il giusto equilibrio tra il rischio di fare troppo e quello di non fare abbastanza, riducendo allo stesso tempo le possibili ripercussioni sulla già debole attività economica e i rischi per la stabilità finanziaria".