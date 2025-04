Violazioni contrattuali di Ck Hutchison: Panama non riceve 1,2 miliardi di dollari

La società di Hong Kong la cui gestione di due porti alle due estremità del Canale di Panama ha scatenato l'ira del presidente americano Donald Trump ha violato le condizioni del suo contratto, secondo i risultati di una verifica appena pubblicati. La verifica in questione ha rilevato "molte violazioni" della concessione assegnata a una sussidiaria del gigante della logistica Ck Hutchison per gestire i due porti e ha affermato che Panama non ha ricevuto 1,2 miliardi di dollari dovuti in base al contratto.

La pubblicazione dei risultati della verifica è avvenuta poche ore prima dell'arrivo del segretario alla Difesa americano Pete Hegseth a Panama, che è stata sottoposta a forti pressioni da parte di Trump per ridurre l'influenza cinese nel canale. Di fronte alle ripetute minacce di Trump di "riprendersi" il canale costruito dagli Stati Uniti, il Paese centroamericano a sua volta ha fatto pressione su Ck Hutchison affinché rinunciasse al controllo dei porti.

A marzo, la società ha annunciato un accordo per vendere 43 porti in 23 paesi, inclusi i suoi due sul Canale interoceanico di Panama, a un gruppo guidato dal gigante della gestione patrimoniale BlackRock per 19 miliardi di dollari in contanti. Da allora, una Pechino furiosa ha annunciato una revisione antitrust dell'accordo, impedendo probabilmente alle parti di firmare un accordo il 2 aprile come previsto.

Panama Ports, una sussidiaria di Ck Hutchison, si è aggiudicata la concessione per gestire il porto di Balboa sul lato Pacifico del canale e il porto di Cristobal sul lato Atlantico nel 1997. La concessione è stata rinnovata per altri 25 anni nel 2021. Il revisore dei conti dello Stato, Anel Flores, ha detto ai giornalisti che avrebbe presentato una denuncia ai pubblici ministeri nei prossimi giorni per le tariffe di concessione non pagate.

Secondo quanto riportato da un auditing presentato dal controllore generale di Panama, Anel Flores, Panama Ports ha violato il contratto che le consente di gestire i due porti. Flores ha fornito i dettagli sull'auditing, sottolineando che nel rinnovo immediato del contratto concesso nell'auditing del 2021 mancava la documentazione richiesta e che Panama non ha ricevuto dalla società sussidiaria di Hutchison 1,2 miliardi di dollari per le sue operazioni nei porti.

"Dei ricavi totali fatti da questa compagnia a Panama, abbiamo ricevuto a malapena il 9%. Cioè, nemmeno questo hanno rispettato. Una compagnia molto curiosa visto che quando pagavano 28 milioni di dollari movimentavano 400.000 contenitori totali mentre l'anno scorso ne hanno movimentati 3,7 milioni ma il guadagno è rimasto lo stesso", ha dichiarato Flores, annunciando che domani presenterà le denunce corrispondenti affinché si indaghi penalmente sui direttori che hanno gestito il rinnovo del contratto di concessione e sui vertici di Panama Ports.