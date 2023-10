Villeroy, non c'è più ragione di aumentare i tassi Il governatore della Banca di Francia, Villeroy de Galhau, ritiene che la Bce abbia concluso il suo ciclo rialzista. Non c'è ragione per un ulteriore rialzo dei tassi, ha detto in un'intervista. L'inflazione è aumentata, ma i costi di finanziamento a lungo termine sono stati "eccessivi".