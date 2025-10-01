Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
1 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Vigliotti (Bei), '30 miliardi al 2030 per cambiamento climatico'

Investimenti in transizione aumentano la competitività

La Bei ha incrementato le risorse destinate alla lotta al cambiamento climatico superando qupota 30 miliardi al 2030. Lo afferma la vicepresidente della Bei Gelsomina Vigliotti all'Italian Energy Summit organizzato da Il Sole 24 Ore in Piazza Affari.

"Il filone internazionale - spiega - è profondamente cambiato, ma noi manteniamo fermi e saldi i nostri obiettivi evidenziando che fare investimenti per la transizione energetica significa anche investire in competitività, sicurezza energetica e per abbattere i costi per consumatori".

Proprio ieri il consiglio di amministrazione della Bei ha avviato la seconda fase della 'Climate Bank Roadmap'. "Un elemento nuovo - conclude - è l'aumento le risorse destinate all'adattamento al cambiamento climatico che sono salite a oltre 30 miliardi di euro al 2030".

