Vigilanza sulle coop, Mimit e Procura di Roma insieme

Per rendere più efficace l'attività di vigilanza, indagine e contrasto dell'illegalità del sistema cooperativo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rafforzato la collaborazione con la Procura di Roma. Su indicazione del Ministro Adolfo Urso, il MIMIT ha comunicato in una nota di aver sottoscritto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma un protocollo di intesa. Il documento prevede scambi di dati, informazioni e notizie sulle materie e sui procedimenti di rispettiva competenza, nonché la possibilità di costituire dei gruppi di lavoro. L'obiettivo dell'accordo è quello di individuare tempestivamente, da parte della Procura, fenomeni caratterizzati da profili di illegalità, con primario riferimento alle compagini, all'organizzazione e alle attività poste in essere dagli enti cooperativi, nonché la puntuale verifica delle dichiarazioni rese dagli attori coinvolti, funzionale ad una efficace azione di vigilanza da parte del Ministero. Il protocollo ha validità triennale, rinnovabile, ed è aperto all'adesione di altre Istituzioni e Procure.