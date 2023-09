Viaggi in aumento, 700 milioni nei primi 7 mesi

Domani, 27 settembre, le Nazioni Unite e tutto il mondo celebreranno la Giornata Mondiale del Turismo, focalizzandosi sugli "investimenti verdi" e sull'urgenza di investimenti mirati per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030. Le celebrazioni ufficiali si terranno a Riad, in Arabia Saudita, ma sono previste iniziative in tutto il mondo (tutte le informazioni su https://www.unwto.org/world-tourism-day-2023). L'Unwto, l'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, invita tutti a condividere le proprie immagini di festa anche sui social con gli hashtag #WTD2023 e #WorldTourismDay. Il settore turistico, dopo il lungo periodo di "sofferenza" dovuto alle restrizioni per il Covid19, sta mostrando una notevole resilienza e una ripresa sostenuta, nonostante le sfide economiche e geopolitiche. Secondo la nuova edizione del Barometro Mondiale del Turismo dell'Unwto, alla fine di luglio, gli arrivi turistici internazionali hanno raggiunto l'84% dei livelli pre-pandemia. Tra gennaio e luglio 2023, 700 milioni di turisti hanno viaggiato a livello internazionale, il 43% in più rispetto agli stessi mesi del 2022. La Ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha sottolineato l'importanza del turismo come elemento portante per il Governo, che ha il compito di promuoverne l'attività sia domestica che all'estero, tutelando operatori e fruitori, ma anche di promuovere il valore sociale, culturale e economico della Nazione. Per questo motivo, la Ministra ha espresso la sua volontà di rendere il turismo il primo contributore economico al Pil italiano.